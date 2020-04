I medici di famiglia | «Misure di sicurezza e pratiche da affinare per riaprire gli studi»

fattoquotidiano : Denuncia contro la risoluzione del Consiglio regionale che mira a tappare la bocca ai dottori sul territorio [di Na… - FerzanOzpetek : Coronavirus, morti 150 camici bianchi. 'Noi, medici di famiglia prima linea contro l'epidemia'… - ilpost : Abbiamo parlato con una dozzina di casi sospetti di COVID-19 in diverse province lombarde, con medici di famiglia,… - maldinapoli : RT @FPaffy: ??Il mio Marzo 2020 ?? Comparsa di qualche linea di febbre max 38, mal di testa, naso tappato e panico per paura di non respirar… - Paolorm2012Roma : Dal 4 maggio test sierologici a medici di famiglia, pediatri e specialisti -

