I fascisti che si risvegliano il 25 aprile (Di sabato 25 aprile 2020) È stata vandalizzata nella notte ad Acilia, in periferia di Roma, la targa in memoria di Lido Duranti, partigiano comunista arrestato dalle SS e trucidato il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine. E’ stato dato fuoco alla corona di alloro che era stata posta sotto la targa e la lapide si è annerita. Un gesto, proprio nel giorno della Liberazione, definito dall’Anpi “ignobile e vile. Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione dalla barbarie nazifascista”. “L’apologia del nazifascismo è sanzionata dalla Legge e dalla Storia. Le autorità individuino e consegnino prontamente alla giustizia gli autori. Invitiamo cittadini ed Istituzioni a ripristinare senza indugio la targa e la corona alla memoria imperitura di Lido”, scrive l’Anpi di Roma. I fascisti che si risvegliano il 25 aprile Scritte e simboli ... Leggi su nextquotidiano Vittorio Feltri e il coronavirus : "Se muore un anziano vale meno. Avete notato che gli antifascisti..."

Andrea Morando : l’amministratore piemontese che usa motti fascisti a sua insaputa (Di sabato 25 aprile 2020) È stata vandalizzata nella notte ad Acilia, in periferia di Roma, la targa in memoria di Lido Duranti, partigiano comunista arrestato dalle SS e trucidato il 24 marzo 1944 alle Fosse Ardeatine. E’ stato dato fuoco alla corona di alloro che era stata posta sotto la targa e la lapide si è annerita. Un gesto, proprio nel giorno della Liberazione, definito dall’Anpi “ignobile e vile. Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione dalla barbarie nazifascista”. “L’apologia del nazifascismo è sanzionata dalla Legge e dalla Storia. Le autorità individuino e consegnino prontamente alla giustizia gli autori. Invitiamo cittadini ed Istituzioni a ripristinare senza indugio la targa e la corona alla memoria imperitura di Lido”, scrive l’Anpi di Roma. Iche siil 25Scritte e simboli ...

AndreaScanzi : Buon 25 Aprile. Buona Resistenza. Buona Liberazione. E che i fascisti, vecchi e nuovi, facciano l’unica fine che me… - LucaBizzarri : @SimoPillon Auguri a lei, Senatore, la bandiera europea è quella che ci consente di pagarla in Euro. Se no può dime… - giorgio_gori : Un editore è libero di scegliere per i suoi giornali i direttori che preferisce. Ma decidere di esonerare Carlo… - mcpkoo : RT @HuertDeAuteuil: Il 25 aprile è una festa che divide, è vero | | fascisti… - peps10001 : Che i fascisti facciano tutti la fine che meritano. Topi di fogna. W la Libertà e w la Resistenza. Ogni giorno dell… -

Ultime Notizie dalla rete : fascisti che Cittadini italiani, prima che fascisti o anti-fascisti L'Occidentale TERZA PAGINA DI PPN: #25aprile, ricordare per non affondare il #partigiano #Foa e il #repubblichino #Pisanò

Sono passati 75 anni, la Repubblica italiana democratica fondata sul lavoro ma anche sul ripudio della guerra e delle avventure autoritarie, vaccinata contro il virus del fascismo, un virus che è ...

Scritte inneggianti al fascismo sul Monumento ai Caduti

Scritte e simboli inneggianti al fascismo sono stati tracciati, nella notte, sul Monumento ai Caduti situato nel parco della Resistenza e su alcuni edifici comunali a Ozzano dell’Emilia, (Bologna). Ne ...

Sono passati 75 anni, la Repubblica italiana democratica fondata sul lavoro ma anche sul ripudio della guerra e delle avventure autoritarie, vaccinata contro il virus del fascismo, un virus che è ...Scritte e simboli inneggianti al fascismo sono stati tracciati, nella notte, sul Monumento ai Caduti situato nel parco della Resistenza e su alcuni edifici comunali a Ozzano dell’Emilia, (Bologna). Ne ...