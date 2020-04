I dubbi sulla ripartenza dei medici dei club di Serie A | In queste condizioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) Anche isociali deidiA hannodel campioanto. La Federcalcio accoglieperplessità e risponde che si sta lavorando proprio in merito per eliminare qualsiasi ombra e permettere ai calciatori e a chi scende in campo per le partite di non venir contagiati dal coronavirus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Subito dopo l'uscita del protocollo, infatti, iavevano espresso alcune perplessità, in particolare sui comportamenti da adottare nel caso di una “positività in corsa” di un calciatore o di un membro dello staff, tema su cui si erano divisi anche Feder(due settimane di quarantena come tutti) e commissione medica della Figc (doppio tampone per tutti, test sierologici a distanza di 7 giorni e ripristino del distanziamento ma senza fermare tutto). Le ...