I dati della Protezione civile, calano i nuovi contagi, ma i morti sono 415 (Di sabato 25 aprile 2020) La Protezione civile ha pubblicato i dati odierni dell’epidemia di Covid-19 in Italia. I positivi, in Italia sono 195.351, con un incremento di 2357, ovvero 664 meno di ieri. Uno dei trend di crescita tra i più bassi dall’inizio dell’epidemia, dell’1,2%. Gli attuali positivi sono 105.847 attuali, con una diminuzione di 680 unità. Di questi 21.533 sono ricoverati con sintomi (-535) e 82.212 sono in isolamento domiciliare, in calo per la prima volta dall’inizio dell’emergenza. In terapia intensiva, al momento, ci sono 2.102 persone. Si liberano 71 posti. Nei reparti ordinari si liberano invece 535 letti. Il numero dei morti resta alto. Oggi sono 415 i cittadini italiani uccisi dal virus, solo cinque meno di ieri. Il totale dei morti dall’inizio dell’epidemia è di 26.384. I guariti salgono complessivamente a 63.120, ... Leggi su ilnapolista Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 25 aprile | Ecco tutti i dati

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : a breve i dati aggiornati della Protezione Civile - superata quota 200 mila morti nel mondo

