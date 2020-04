I cinquemila euro a fondo perduto alle microimprese

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 25 aprile 2020) I 55 miliardi di extra-deficit chiesti dal governo al Parlamento sono la base del nuovo decreto anti-crisi che sarà approvato tra il 30 aprile e i primi giorni di maggio. Non si sa se si chiamerà ancora decreto Aprile, visto che aprile è quasi passato, ma il Messaggero spiega che tra gli stanziamenti in programma ci sono anche 5000per le: Si inizia ad alzare il velo anche sugli indennizzi aper le imprese. Il governo stanzierà 8 miliardi dipiccole imprese, quelle con meno di 10 dipendenti, verrà dato un contributo una tantum di 5mila. A beneficiarne saranno circa 1,4 milioni di imprese. Sempre le piccole e medie imprese che hanno subito cali di fatturato per la chiusura delle loro attività dovutaordinanze del governo, riceveranno uno sconto sulle bollette elettriche ...