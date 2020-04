I cinghiali hanno invaso la Calabria: oltre 300 mila capi vagano nelle città (Di sabato 25 aprile 2020) La Calbria è invasa da oltre 300.000 cinghiali che approfittano delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus per cercare cibo indisturbati per le strade delle città. Un fenomeno straordinario dal punto di vista ambientale e faunistico, ma che in Calabria si è trasformato in un'emergenza soprattutto per i campi coltivati. Uno degli ultimi avvistamenti è stato registrato a Soverato, cittadina turistica della costa ionica più volte meta di questi animali selvatici. Anche in questo caso, in piena emergenza Covid-19, il cinghiale ha percorso le strade della città e la spiaggia, prima di fare rientro tra i boschi delle vicine montagne. Non è la prima volta che accade, ma Coldiretti Calabria ha sottolineato tutti gli effetti negativi di queste invasioni che si moltiplicano, così come cresce il numero di questi ... Leggi su agi (Di sabato 25 aprile 2020) La Calbria è invasa da300.000che approfittano delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus per cercare cibo indisturbati per le strade delle città. Un fenomeno straordinario dal punto di vista ambientale e faunistico, ma che insi è trasformato in un'emergenza soprattutto per i campi coltivati. Uno degli ultimi avvistamenti è stato registrato a Soverato, cittadina turistica della costa ionica più volte meta di questi animali selvatici. Anche in questo caso, in piena emergenza Covid-19, il cinghiale ha percorso le strade della città e la spiaggia, prima di fare rientro tra i boschi delle vicine montagne. Non è la prima volta che accade, ma Coldirettiha sottolineato tutti gli effetti negativi di queste invasioni che si moltiplicano, così come cresce il numero di questi ...

amezzanotteva : @GiovannidiBiton @Davide38296157 Non è sufficiente dire che hanno imbrogliato gli elettori, li hanno traditi che è… - mocettast : @aboutlocs Anche xchè dubito che in Sardegna i cinghiali restino tanto tempo in strada da poterli fotografare. Di s… - aboutlocs : @Flyingteacher67 Anche i cinghiali hanno il loro perché ?? - silvio_grande : @Marty_Loca80 Sarà un parco chiuso con recinto. I cinghiali selvatici in presenza dell' uomo scappano. Se hanno i piccoli caricano. - IlFiloMugello : -

Ultime Notizie dalla rete : cinghiali hanno I cinghiali hanno invaso la Calabria: oltre 300 mila capi vagano nelle città AGI - Agenzia Italia I cinghiali hanno invaso la Calabria: oltre 300 mila capi vagano nelle città

Quindi solo circa l’uno per cento dei capi presenti. Per questo sono stati autorizzati i selezionatori, cacciatori incaricati di abbattere cinghiali anche fuori dalla stagione di caccia. Nel pieno ...

Il virus cambia anche la natura: allarme per l'invasione incontrollata di cinghiali in Calabria

Quindi circa l’uno per cento dei capi presenti. Per questo sono stati autorizzati i selezionatori, cacciatori incaricati di abbattere cinghiali anche fuori dalla stagione di caccia. Nel pieno della ...

Quindi solo circa l’uno per cento dei capi presenti. Per questo sono stati autorizzati i selezionatori, cacciatori incaricati di abbattere cinghiali anche fuori dalla stagione di caccia. Nel pieno ...Quindi circa l’uno per cento dei capi presenti. Per questo sono stati autorizzati i selezionatori, cacciatori incaricati di abbattere cinghiali anche fuori dalla stagione di caccia. Nel pieno della ...