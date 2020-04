Hegel contro il pensiero che proietta l’esistenza umana oltre il logos | nel mistero

(Di domenica 26 aprile 2020) La nozione di vita è uno dei nuclei problematici più densi per la riflessione filosofica degli ultimi anni. Declinata in chiave di bioetica, di biodiritto, di biopolitica, oppure come oggetto di considerazione della teoria critica delle forme di vita o nei termini più tecnici della filosofia della biologia, essa costituisce un fuoco di attenzione che nessuna delle diverse prospettive riesce a esaurire. Sulla declinazione del concetto nelditornano ora due libri molto diversi, Pensare la vita Saggio … Continua L'articoloilchel’esistenzail, nelproviene da il manifesto.

juvecrazia : @sciurini_ Schopenhauer lo capisco quando per ripicca contro Hegel metteva le sue lezioni nello stesso giorno e nel… - mismosolymar : RT @albicoccamilk: della sottoscritta, fatta salva qualche eccezione che però conferma la regola. A dimostrazione di questo fenomeno c'è il… - Tyrion33966394 : RT @albicoccamilk: della sottoscritta, fatta salva qualche eccezione che però conferma la regola. A dimostrazione di questo fenomeno c'è il… - mirko8925 : RT @albicoccamilk: della sottoscritta, fatta salva qualche eccezione che però conferma la regola. A dimostrazione di questo fenomeno c'è il… - albicoccamilk : della sottoscritta, fatta salva qualche eccezione che però conferma la regola. A dimostrazione di questo fenomeno c… -

Ultime Notizie dalla rete : Hegel contro

La Città Futura

Per Bataille l’odio verso tutto ciò che tende a farsi autorità, per usare il suo linguaggio, si trasforma nel parricidio come vendetta contro il padre attraverso l’automutilazione. Per Bataille che ...