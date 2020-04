Guccini cambia il testo di ‘Bella ciao’ contro il centrodestra. La Meloni: “Istigazione all’odio”- il Video (Di sabato 25 aprile 2020) “C’era Salvini con Berlusconi, o Bella Ciao Bella Ciao Bella ciao ciao ciao… Con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornar…. Ma noi faremo la Resistenza .. Noi faremo la Resistenza come fecero i partigian… Partigiano portali via come il 25 April”. Quando si parla di Francesco Guccini si parla di un ‘signor’ cantautore per quel che riguarda parte della sua discografia intitolata alla causa sociale e alla lotta operaia (da ‘La Locomotiva’ a ‘L’Avvelenata’, tanto per citarne qualcuna), ma anche di un grande poeta, capace di versi a dir poco meravigliosi (pensiamo a ‘Un vecchio e il bambino’, ‘Radici’ ‘Venezia’, e molte altre). Un intellettuale collo ed arguto che, nei cosiddetti anni di piombo, ha saputo ‘deviare’ parte della rivolta studentesca verso ... Leggi su italiasera (Di sabato 25 aprile 2020) “C’era Salvini con Berlusconi, o Bella Ciao Bella Ciao Bella ciao ciao ciao… Con i fasci dellache vorrebbero ritornar…. Ma noi faremo la Resistenza .. Noi faremo la Resistenza come fecero i partigian… Partigiano portali via come il 25 April”. Quando si parla di Francescosi parla di un ‘signor’ cantautore per quel che riguarda parte della sua discografia intitolata alla causa sociale e alla lotta operaia (da ‘La Locomotiva’ a ‘L’Avvelenata’, tanto per citarne qualcuna), ma anche di un grande poeta, capace di versi a dir poco meravigliosi (pensiamo a ‘Un vecchio e il bambino’, ‘Radici’ ‘Venezia’, e molte altre). Un intellettuale collo ed arguto che, nei cosiddetti anni di piombo, ha saputo ‘deviare’ parte della rivolta studentesca verso ...

italiaserait : Guccini cambia il testo di ‘Bella ciao’ contro il centrodestra la Meloni: “Istigazione all’odio”- il Video… - DToffolon : Oggi è il 25 aprile e non ascolto Bella Ciao, ma io vorrei far ascoltare a tutti 'Auschwitz' di Guccini per far cap… -

Ultime Notizie dalla rete : Guccini cambia Guccini cambia il testo di ‘Bella ciao’ contro il centrodestra. La Meloni: “Istigazione all’odio”- il Video Italia Sera "Partigiano, portali via come il 25 April". La 'Bella Ciao' di Guccini fa infuriare Giorgia Meloni

Francesco Guccini canta “Bella Ciao”, cambia le parole e inneggia alla resistenza contro il centrodestra. “C’era Salvini con Berlusconi, o Bella Ciao Bella Ciao Bella ciao ciao ciao... Con i fasci ...

“L’Italia risorgerà”, la canzone di Mons. Antonio Staglianò

Il testo della canzone è costruito sulle note della famosa canzone di Edoardo Bennato ... un no secco alla ripresa del gioco d’azzardo prima delle attività produttive. Per risorgere bisognerà cambiare ...

Francesco Guccini canta “Bella Ciao”, cambia le parole e inneggia alla resistenza contro il centrodestra. “C’era Salvini con Berlusconi, o Bella Ciao Bella Ciao Bella ciao ciao ciao... Con i fasci ...Il testo della canzone è costruito sulle note della famosa canzone di Edoardo Bennato ... un no secco alla ripresa del gioco d’azzardo prima delle attività produttive. Per risorgere bisognerà cambiare ...