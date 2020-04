Gravina ha il piano B | play-off e play-out per salvare la stagione

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 25 aprile 2020) Domenica il Governo farà sapere al mondo del calcio cosa ha deciso per l’eventuale ripresa delle attività. Con ogni probabilità, scrive il Messaggero, si andrà nella direzione di acconsentire agli allenamenti solo individuali per due settimane. “Da Palazzo Chigi non hanno la minima intenzione di fissare altre date”. Per questo motivo, il presidente della Figcsta lavorando alB, cioè quello dei-out e-off, un suo vecchio pallino. “Poche gare, magari da giocare tutte al centro sud e con un grande appeal per i telespettatori. E magari si troverebbe anche una via con le Tv che già reclamano sconti. Un totale di 12, massimo 16 squadre, coinvolte tra corsa scudetto e retrocessione. Una formula modello Champions con quarti di finale e semifinali andata e ritorno e la finale in gara unica. Pochi ...