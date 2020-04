Google Stadia annuncia un nuovo evento Stadia Connect dedicato al reveal di nuovi titoli (Di sabato 25 aprile 2020) Google ha recentemente annunciato l'arrivo di un nuovo evento Stadia Connect, previsto per il prossimo 28 aprile alle ore 18. La diretta potrà essere seguita sul canale Youtube ufficiale di Google Stadia e sarà focalizzato sul reveal dei nuovi titoli che presto entreranno a far parte della piattaforma di gaming streaming.Ovviamente, non abbiamo idea dei giochi che verranno annunciati, quindi non ci resta che seguire l'evento e vedere cosa salterà fuori. Di certo, sarà qualcosa che interesserà a molte persone, dato che Google ha recentemente deciso di regalare due mesi di abbonamento Stadia Pro a tutti. Se non avete ancora riscattato l'offerta, approfittatene: vi basterà possedere solo un account Gmail.Ricordiamo che gli utenti Stadia Pro possono giocare gratuitamente ad un congruo numero di titoli, diversi ogni mese: ad aprile, ad esempio, ... Leggi su eurogamer L'app di Google Stadia ha superato quota un milione di download

