Gli sms shock di Harry al padre di Meghan Markle | “Se parli con i giornali te ne pentirai”

Leggi su tpi

(Di sabato 25 aprile 2020), gli sms del principeal suocero Thomas Thomasè quelche non vede la figliada oltre due anni e che lei accusa di avere venduto alla stampa le sue lettere private. Tra ie figlia i rapporti sono peggiorati proprio dopo il matrimonio di lei con il principe, a cui Thomasnon ha partecipato. A distanza di anni, il Mail On Sunday ha pubblicato il duro scambio di sms tra la coppia reale e ildi lei che risalgono a prima del matrimonio. Secondo quanto riporta il media, il principeaveva scritto al futuro suocero con toni duri: “Tom, sono di nuovo! Ho davvero bisogno di parlarti. Fidati di me, Tom. Solo noi possiamo aiutarti. Io e Meg non siamo arrabbiati, vogliamo solo parlarti. Se parlerai con i tabloid te ne pentirai”. Messaggio che pare non sia stato recepito da ...