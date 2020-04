Giro d’Italia 2020: Remco Evenepoel conferma la presenza. Obiettivi Corsa Rosa e Mondiale per il belga (Di sabato 25 aprile 2020) L’enfant prodige Remco Evenepoel, in un’intervista a La Dernière Heure, ha confermato la sua partecipazione alla Corsa Rosa se essa dovesse tenersi in ottobre. Nonostante la possibile contemporaneità con le classiche delle Ardenne, gare decisamente adatte alle sue caratteristiche, la voglia del giovane belga di misurarsi in una grande Corsa a tappe è troppa. “Il Giro ovviamente ha la precedenza” dice Remco interrogato su un’eventuale sovrapposizione tra la Corsa Rosa e la Liegi-Bastogne-Liegi. “Ne ho già parlato con il team e con i compagni di squadra” – prosegue il fiammingo – “Quando hai l’opportunità di prendere parte a un grande Giro, la devi sfruttare. Salterò la Doyenne se necessario“. Oltre al Giro d’Italia, l’altro grande obiettivo di Evenepoel, nel caso ... Leggi su oasport Giro d’Italia 2004 : Damiano Cunego detta la legge del Piccolo Principe

Vincenzo Nibali - obiettivo Giro d’Italia 2020 : le classiche italiane in preparazione - poi Liegi e Lombardia

Vincenzo Nibali - obiettivo Giro d’Italia 2020 : le classiche italiane in preparazione - poi Liegi e Lombardia (Di sabato 25 aprile 2020) L’enfant prodige, in un’intervista a La Dernière Heure, hato la sua partecipazione allase essa dovesse tenersi in ottobre. Nonostante la possibile contemporaneità con le classiche delle Ardenne, gare decisamente adatte alle sue caratteristiche, la voglia del giovane belga di misurarsi in una grandea tappe è troppa. “Ilovviamente ha la precedenza” diceinterrogato su un’eventuale sovrapposizione tra lae la Liegi-Bastogne-Liegi. “Ne ho già parlato con il team e con i compagni di squadra” – prosegue il fiammingo – “Quando hai l’opportunità di prendere parte a un grande, la devi sfruttare. Salterò la Doyenne se necessario“. Oltre ald’Italia, l’altro grande obiettivo di, nel caso ...

OA_Sport : Giro d’Italia 2020: Remco Evenepoel conferma la presenza. Obiettivi Corsa Rosa e Mondiale per il belga - demian_yexil : RT @M_J_Motta: @dado75x @erretti42 @Sabina1956 WoW! Laureato alla Sapienza! Complimenti. In questo caso sei ancora più colpevole per non av… - LucaGuad : RT @KometaXstraTeam: ?? 'Renato di Rocco: «Non sara' facile, ma noi faremo di tutto per ripartire»': - WielerFlitsBE : Vini Zabù-KTM blijft Jumbo-Visma voor in derde etappe virtuele Giro d’Italia - WielerFlits : Vini Zabù-KTM blijft Jumbo-Visma voor in derde etappe virtuele Giro d’Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Cura Italia, l’ok e la battaglia in Senato: arrivano i primi 25 miliardi Corriere della Sera