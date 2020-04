Giovanna Abate a Sammy | “Adesso devi fare qualcosa per me ” Foto

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 25 aprile 2020) Uomini e Donne ha ripreso ad andare in onda in un format tutto nuovo. Protagoniste indiscusse sono, al momento, Gemma Galgani e. Se la prima sta iniziando da zero la conoscenza con diversi uomini con cui sta chattando, la seconda sta definendo un po’ di situazioni rimaste in sospeso. Prima che il programma fosse sospeso, infatti,stava conoscendo, in particolare, due ragazzi, Alessandro e. Nelle prime puntate abbiamo visto le esterne registrate prima dell’emergenza Coronavirus e abbiamo assistito a delle videochiamate tra la ragazza e i due corteggiatori. Se con Alessandro, però, le cose vanno bene non si può dire lo stesso per. Cosa sta succedendo? Vediamo cosa ha chiestoal suo corteggiatore., ennesima discussione conChesia uno dei ragazzi che più di tutti ha colpito...