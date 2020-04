Giovane militare di 25 anni muore appena giunto al pronto soccorso | era ritornato in

(Di sabato 25 aprile 2020) Nella serata di ieri è morto a Surbo un ragazzo di 25. Il ragazzo si era arruolato nell’Esercito e si chiamava Vicenzo Quarta. Era rientrato in Puglia per stare vicino al padre malato. Ilprestava servizio da qualche mese a Palermo. Fino a poche ore prima dell’improvvisa morte il ragazzo stava benissimo ed era attivissimo sui social. Poi il malore, la disperata corsa al “Vito Fazzi” e l’improvvisa morte. La salma del ragazzo è stata tumulata nel cimitero di Surbo senza che i suoi amici e parenti hanno potuto tributargli l’ultimo saluto.

