Giornalisti | morto Nicola Caracciolo | presidente onorario di Italia Nostra Era cognato

Aveva 88 anni. Si è spento lascorsa notte, fra venerdì 24 e sabato 25 aprile, il giornalista e storico Nicola Caracciolo, ambientalista sempre in prima linea e autore di programmi per la Rai di alta divulgazione sulla seconda guerra mondiale, la Shoah e la Repubblica di Salò. Era fratello dell'editore Carlo e di Marella

Si è spento la scorsa notte, fra venerdì 24 e sabato 25 aprile, il giornalista e storico Nicola Caracciolo ... L’annuncio della scomparsa è stato dato da Italia Nostra, di cui era presidente onorario.

È morto il giornalista fiorentino Nicola Caracciolo

È morto il giornalista fiorentino Nicola Caracciolo. Scriveva per La Stampa, era corrispondente dagli Stati Uniti e fu autore di molte inchieste per la Rai. Era nato nel capoluogo toscano il 19 maggio ...

