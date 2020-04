Gestione Covid-19, due consiglieri di minoranza prendono le distanze dalle critiche al sindaco (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrasso Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei due esponenti della minoranza consiliare di Frasso Telesino, Florenzano e Giaquinto, che prendono le distanze dalle critiche al sindaco, accusato di aver avuto un atteggiamento incauto da parte di un gruppo di cittadini. Questi ultimi erano dunque giunti al dubbio di una concatenazione di eventi che li aveva allarmati. “Nei giorni scorsi, su vari quotidiani locali, ha avuto risonanza un articolo, variamente interpretato, dal quale si poteva evincere che fosse il frutto di un’azione comune e concordata del gruppo di minoranza consiliare del comune di Frasso Telesino (Lista Civica 2023). Il capogruppo consiliare Erminia Florenzano e il consigliere comunale Luigi Giaquinto vogliono che sia fatto un chiarimento in merito al fatto che “lo stesso non è scaturito da un ... Leggi su anteprima24 «La gestione del covid in futuro avverrà più sul territorio e molto meno in ospedale»

Ken Loach/ "Gestione Covid-19 in UK? Scandalo - politica dovrebbe imparare da crisi"

Il fallimento di Donald Trump nella gestione della COVID-19 (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiFrasso Telesino (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa dei due esponenti dellaconsiliare di Frasso Telesino, Florenzano e Giaquinto, cheleal sindaco, accusato di aver avuto un atteggiamento incauto da parte di un gruppo di cittadini. Questi ultimi erano dunque giunti al dubbio di una concatenazione di eventi che li aveva allarmati. “Nei giorni scorsi, su vari quotidiani locali, ha avuto risonanza un articolo, variamente interpretato, dal quale si poteva evincere che fosse il frutto di un’azione comune e concordata del gruppo diconsiliare del comune di Frasso Telesino (Lista Civica 2023). Il capogruppo consiliare Erminia Florenzano e il consigliere comunale Luigi Giaquinto vogliono che sia fatto un chiarimento in merito al fatto che “lo stesso non è scaturito da un ...

amnestyitalia : Secondo i dati raccolti da diverse associazioni, i casi di violenza domestica nei confronti delle donne sono aument… - Agenzia_Ansa : Gallera: 'Modello rsa forse non idoneo per la gestione dei pazienti Covid' #Coronavirus #ANSA - BeppeSala : Se è vero che si tornerà al lavoro a maggio ma le scuole non riapriranno prima di settembre, c'è il rischio che il… - rcarangelo : RT @casertaweb: La Regione Campania pubblica ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19 - salernopost : Il presidente della Regione Campania De Luca ha firmato oggi una nuova ordinanza, la numero 39, con ulteriori misur… -

Ultime Notizie dalla rete : Gestione Covid Covid 19, Ministero dell'ambiente e regioni per la gestione dei rifiuti in deroga al “Codice ambientale” Il Sole 24 ORE Oltre 53.000 tonnellate di pneumatici riciclati nel primo trimestre 2020

Nonostante le restrizioni e le difficoltà per le imprese dovute all’emergenza che il Paese sta affrontando per Covid-19, la raccolta dei pneumatici fuori uso ... Ogni anno Ecopneus, e il sistema di ...

Al S. Pietro Igneo gli ospiti positivi e Gambassi dona due tablet

Nell’ospedale Covid gli anziani della Rsa nel caos per un focolaio potranno contattare i familiari con gli strumenti regalati dal Comune ...

Nonostante le restrizioni e le difficoltà per le imprese dovute all’emergenza che il Paese sta affrontando per Covid-19, la raccolta dei pneumatici fuori uso ... Ogni anno Ecopneus, e il sistema di ...Nell’ospedale Covid gli anziani della Rsa nel caos per un focolaio potranno contattare i familiari con gli strumenti regalati dal Comune ...