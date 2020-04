Friends cerca pubblico vero per la sua reunion tv e fa beneficenza

Leggi su blogo

(Di sabato 25 aprile 2020) Ladinon è stata ancora girata: la pandemia di COVID-19 ha bloccato tutti i progetti televisivi in corso - ovviamente - ma l'attesa non vuole essere vana. Nei giorni scorsi il cast diha lanciato dai propri profili social una 'charity challenge' per raccogliere fondi a sostegno di diverse associazioni che si occupano dei meno abbienti, in una situazione resa ancor più complicata dagli effetti collaterali della crisi da Coronavirus.) per la suatv (e fa) pubblicato su TVBlog.it 25 aprile 2020 11:30.