Fiorentina-Cagliari 2-0, festival del rosso. Zenga e Joao Pedro accusano: “L’arbitro giocava con loro” (Di sabato 25 aprile 2020) Commisso si era scatenato con il suo solito show in italo-calabro-americano per chiedere ai suoi una grande prestazione: “34 punti, pe’ mia simu ancora in red zone, ok?“. Queste le parole del patron viola a Sky Sport nel pre-partita. Sarà stata la paura per quella “zona rossa” fatto sta che la Fiorentina tira fuori una grande prestazione e batte il Cagliari, che dal canto suo dà una grossa mano alla squadra di Iachini. I sardi di Zenga chiudono in 8. Pronti, via e c’è la prima “vittima” della partita. E’ un povero piccione che passava per caso sopra il ‘Franchi’, abbattuto da un tiro preciso di Cigarini. Zenga in settimana aveva promesso: “Lotteremo con le unghie e con i denti. Tutti devono dare una mano”. E i suoi lo prendono alla lettera, sarà perché il loro tecnico ... Leggi su calcioweb.eu La Fiorentina sta con Salvini e dice sì a Chiesa - Bologna-Cagliari finisce con torneo di Fifa al Var…

Pagelle e Highlights 24^ giornata : Lazio-Inter 2-1 - Immobile e Milinkovic ribaltano i nerazzurri. Cagliari-Napoli 0-1 - decide Mertens : contenzione per i sardi. Juventus-Brescia 2-0 - super Dybala. Sampdoria-Fiorentina 1-5 - doppio Vlahovic.

