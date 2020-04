Festa Madonna Incoronata a Santa Croce Diretta video streaming | messa social alle 11

Infondonews : Grumo Nevano, festa della Madonna del Buon Consiglio: Il messaggio di Don Raffaele - MarioPlacidini : Domani 25 aprile a Gerano (Rm) nella chiesa di S.Maria Assunta, senza fedeli, si scopre l'immagine della Madonna de… - dologenerico : @rrache_ Madonna io uguale.Sono andata a qualche festa organizzata da un mio amico dove c’era anche Nelson (tipo no… - molisenews24 : Festa della Madonna Incoronata, live la Messa da Santa Croce di Magliano #molisenews24 - MoliseTabloid : Festa della Madonna Incoronata, messa in diretta social presieduta dal Vescovo De Luca -

La Festa della Madonna Incoronata a Santa Croce di Magliano (piccolo comune molisano della provincia di Campobasso) sarà trasmessa quest’oggi, sabato 25 aprile, in diretta streaming attraverso i ...Si sarebbe dovuta tenere oggi in località Piano Ospedale a Gissi la trazionale festa della Madonna del popolo, appuntamento saltato come tanti altri nel territorio a causa dell'emergenza in corso. I ...