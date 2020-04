Festa della liberazione: cosa si festeggia il 25 aprile (Di sabato 25 aprile 2020) 25 aprile, Festa della liberazione: cosa si festeggia? Ogni anno, il 25 aprile in Italia si celebra la Festa della liberazione: in quel giorno del 1945, Milano fu liberata dall’occupazione nazifascista; la festività è stata inserita come ricorrenza nazionale in un decreto il 22 aprile del 1946. In realtà, la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia fu ufficializzata soltanto il 29 aprile, quando fu firmata la Resa di Caserta, il documento che attestava il termine della Campagna d’Italia dei tedeschi e la resa incondizionata dei soldati di Salò. 25 aprile 2020, Festa della liberazione: storia, cosa si festeggia e eventi Perché si festeggia il 25 aprile, allora? La data è stata scelta come giornata di Festa Nazionale perché quel giorno, nel 1945, iniziò la ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di ... Leggi su tpi 25 aprile 2020 - Festa della Liberazione : storia - cosa si festeggia e eventi

25 aprile : ecco le parole di Mattarella per la Festa della Liberazione

