Fernanda Lessa, tanta paura per il marito Luca: cosa è successo (Di sabato 25 aprile 2020) tanta paura per Fernanda Lessa, che nelle ultime ore ha raccontato di aver chiamato la Croce Rossa per soccorrere il marito, rimasto vittima di un incidente domestico. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, che dopo l’uscita dal reality sta trascorrendo questa quarantena con la sua famiglia come mostra ogni giorno su Instagram, ha voluto raccontare ai suoi fan quanto accaduto al suo Luca Zocchi. Stando ai dettagli forniti dalla stessa Fernanda su Instagram, il marito stava armeggiando con la sua moto e saldando alcuni pezzi ma senza utilizzare gli occhiali di protezione, fondamentali in queste operazioni. E forse una scintilla o qualche frammento deve aver creato qualche problema agli occhi di Zocchi. Quindi la richiesta immediata del personale sanitario, che si è precipitato a casa della coppia. (Continua dopo la foto) E infatti Fernanda Lessa ha voluto ringraziare ... Leggi su caffeinamagazine Fernanda Lessa attimi di terrore : incidente domestico per Luca Zocchi

Fernanda Lessa - grande paura per il marito : lo sfogo sui social

Fernanda Lessa - paura per il marito : incidente domestico - come sta ora (Di sabato 25 aprile 2020)per, che nelle ultime ore ha raccontato di aver chiamato la Croce Rossa per soccorrere il, rimasto vittima di un incidente domestico. La ex concorrente del Grande Fratello Vip, che dopo l’uscita dal reality sta trascorrendo questa quarantena con la sua famiglia come mostra ogni giorno su Instagram, ha voluto raccontare ai suoi fan quanto accaduto al suoZocchi. Stando ai dettagli forniti dalla stessasu Instagram, ilstava armeggiando con la sua moto e saldando alcuni pezzi ma senza utilizzare gli occhiali di protezione, fondamentali in queste operazioni. E forse una scintilla o qualche frammento deve aver creato qualche problema agli occhi di Zocchi. Quindi la richiesta immediata del personale sanitario, che si è precipitato a casa della coppia. (Continua dopo la foto) E infattiha voluto ringraziare ...

zazoomnews : Fernanda Lessa tanta paura per il marito Luca: cosa è successo - #Fernanda #Lessa #tanta #paura #marito - louiscyfere : Brutto incidente per il marito di Fernanda Lessa - bnotizie : Incidente domestico non grave per Luca Zocchi, Fernanda Lessa ai medici: ‘Angeli notturni’ - retewebitalia : - bnotizie : Incidente domestico non grave per Luca Zocchi, Fernanda Lessa ai medici: ‘Angeli notturni’ -