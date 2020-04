Fase 2 in Campania: pizzerie aperte fino alle 23 e sport solo in fasce orarie (Di sabato 25 aprile 2020) Fase 2 in Campania: Da lunedì 27 aprile e fino al 3 maggio riapertura parziale delle attività commerciali per manutenzione, nuovi orari pizzerie per consegne a domicilio e sport in fasce orarie. Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020 che reca ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ordinanza contiene una serie di disposizioni da ritenersi sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata. Nell’ordinanza si fa riferimento anche all’industria conciaria campana; sono consentite attività di manutenzione a difesa delle produzioni e delle quote di mercato ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania - via alla fase due : pizzerie e ristoranti aperti fino alle 23 - sì al jogging

Campania - De Luca sulla fase 2 : “Movida? Vi siete bevuti il cervello”

