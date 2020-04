Fase 2 del coronavirus, cosa potremo fare (davvero) dal 4 maggio (Di sabato 25 aprile 2020) coronavirus. Fase 2 in vista: cosa potremo fare dal 4 maggio. Niente rivoluzioni in vista, ma ci saranno maggiori libertà. L’Italia si avvicina alla Fase 2 e guarda con trepidazione alla data del 4 maggio, quando dovrebbero essere allentate alcune delle restrizioni in vigore da settimane. L’annuncio del premier Conte è atteso ad ore, potrebbe arrivare tra il 25 e il 26 aprile, difficilmente dopo il 28 dello stesso mese. Il governo è al lavoro per mettere a punto gli ultimi dettagli del piano per la riapertura e solo quando ogni dettaglio sarà stato concordato e messo a punto si potrà procedere con i proclami. Detto ciò, alcune notizie e alcune informazioni sono trapelate nel corso dei giorni, e limitandoci a quelle affidabili e considerate verosimili, possiamo iniziare a tracciare un quadro su quello che sarà possibile ... Leggi su newsmondo Accesso agli atti nella fase esecutiva dell'appalto

Da Federdistribuzione proposte per Fase 2 “Possiamo essere un modello”

Ultime Notizie dalla rete : Fase del Coronavirus, Fase 2: al vaglio del governo il "lockdown di ritorno" | L'Oms: nessuna prova che l'infezione dia immunità TGCOM Festa della Liberazione, Mattarella: “Rinasceremo come allora”

deve fornire al Paese quella potente energia comune per affrontare insieme la fase di rilancio in continuità con i valori del 25 aprile. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarela, interviene ...

Covid-19 nel mondo, 200 mila morti. Uno su 4 negli Usa, uno su 8 in Italia

Mentre i vari Stati guardano alla fase 2, nel mondo i decessi per Covid-19 sfiorano quota 200mila ... ma preoccupa un focolaio nel nord est. In Corea del Sud, per la prima volta dopo 40 giorni non si ...

