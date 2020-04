Fase 2 | Conte pensa a lockdown d’emergenza se contagi saliranno di nuovo

Leggi su direttasicilia

(Di sabato 25 aprile 2020) Il governo, oltre al preparare la fine della quarantena, starebbe preparando anche il piano per tornare inin caso di un aumento dei. Oltre ai tempi e ai modi della2, il governo stando a quale meccanismo “d’emergenza” introdurre se, dopo il primo allentamento del, in alcune aree del Paese tornassero a salire i. Una ipotesi per molti esperti più che probabile sopratutto nelle regioni del Nord dove ancora si registrano numeri importanti di nuovi casi. Il governo ipotizza appunto un “di ritorno”. Il piano che starebbe studiando la squadra di esperti prevede l’ipotesi di inserire un automatismo che vincoli le Regioni o procedere di caso in caso. Si potrebbe trattare dunque di istituire una zona protetta differenziata da regione a regione. Per decidere il premiersi sta prendendo ...