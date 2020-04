Fascia costiera dei picentini, Sinistra Italiana: “Più spiaggia per tutti” (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Con l’avvicinarsi dell’estate e l’allentamento delle limitazioni dettate dall’epidemia del Coronavirus, i rappresentanti di Sinistra Italiana a Pontecagnano Faiano hanno ritenuto opportuno sollecitare l’Amministrazione Comunale di Pontecagnano a rendere accessibili e fruibili le spiagge libere della Fascia costiera. L’area si estende per circa 7 chilometri tra il fiume Picentino e il fiume Tusciano. Più della metà della spiaggia è stata data in concessione da decenni, ma resta ancora libera per circa 3 chilometri con una estensione di circa 80.000 metri quadri. Chiudere le spiagge libere, come è stato ipotizzato nei giorni scorsi, lasciando aperte solo quelle in concessione a pagamento sarebbe un schiaffo alle fasce più deboli della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – Con l’avvicinarsi dell’estate e l’allentamento delle limitazioni dettate dall’epidemia del Coronavirus, i rappresentanti dia Pontecagnano Faiano hanno ritenuto opportuno sollecitare l’Amministrazione Comunale di Pontecagnano a rendere accessibili e fruibili le spiagge libere della. L’area si estende per circa 7 chilometri tra il fiume Picentino e il fiume Tusciano. Più della metà dellaè stata data in concessione da decenni, ma resta ancora libera per circa 3 chilometri con una estensione di circa 80.000 metri quadri. Chiudere le spiagge libere, come è stato ipotizzato nei giorni scorsi, lasciando aperte solo quelle in concessione a pagamento sarebbe un schiaffo alle fasce più deboli della ...

