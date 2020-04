F1 | I Mondiali della Ferrari | 1958 | la vittoria di Mike Hawthorn per un solo punto su

Leggi su oasport

(Di sabato 25 aprile 2020) Il Mondiale di Formula Uno delsi può riassumere in questo modo: 11 Gran Premi in programma, 9 mesi di lunghezza, 2 grandi rivali, unper decidere il titolo, il numero 9storiamassima categoria del motorsport. I grandi protagonisti del campionato furono i britannici) e Stirling Moss (Vanwall). I due rivali di diedero battaglia in maniera spettacolare lungo tutto il corso del campionato. Unsuccesso, ma tanta costanza per il pilota di Maranello (che portò il Emilia il quinto alloro); quattro vittorie, ma cinque pesantissimi ritiri per il portacolori del team londinese (che si aggiudicò il titolo Costruttori, primo e unicopropria esperienza in F1, che si concluderà nel 1962, dopo 11 stagioni). La differenza al termine del campionato fu di un. Una distanza record, che verrà ...