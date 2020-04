Eni, Descalzi: “La fase critica del petrolio durerà fino a maggio. Puntare sul green” (Di sabato 25 aprile 2020) L’intervista di Descalzi a Milano Finanza: “Per rivedere lo scenario pre-Covid bisogna attendere il 2022”. ROMA – Prima intervista dopo la conferma per Claudio Descalzi, ad di Eni, che ai microfoni di Milano Finanza è ritornato sulla crisi del petrolio: “Secondo le nostre stime la fase critica durerà fino a maggio. Da giugno ci sarà una fase di transizione per riportare la situazione alla normalità“. Tempi molto lunghi secondo il manager italiano: “Questo e il prossimo anno saranno all’insegna di quotazioni basse. Per rivedere uno scenario pre-Covid bisogna attendere il 2022 anche se non prevedo gradi perdere. Costerà intorno ai 55-60 dollari al barile“. Descalzi sul coronavirus In questa intervista Descalzi ha parlato delle opportunità che questa emergenza coronavirus ... Leggi su newsmondo Eni : Descalzi - presto per dire su dividendo

