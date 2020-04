Emergenza Coronavirus, Merkel: «La Germania ha aiutato l’Italia» (Di sabato 25 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la cancelliera Angela Merkel ha parlato degli aiuti dati dalla Germania all’Italia. Le sue parole La cancelliera Angela Merkel, nel suo podcast settimanale, ha parlato degli aiuti elargiti dalla Germania per l’Emergenza Coronavirus. Merkel – «La Germania ha fornito aiuto alla Francia, l’Italia e altri paesi: abbiamo fornito materiale sanitario per la protezione, respiratori, accolto pazienti. Ma naturalmente più di tutto sono le conseguenze economiche ad essere drammatiche e per questo si tratterà nelle prossime settimane e mesi di mostrare che apparteniamo l’un l’altro, che affronteremo i danni e le conseguenze economiche e che faremo tutto il possibile affinché l’Europa cresca insieme da questa situazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : in Spagna sport consentito dal 2 maggio

L’emergenza da coronavirus sta costringendo tutti, cantanti e non, a mutare abitudini e stili di vita. Alcuni, tuttavia, sono più esposti di altri e rischiano in prima persona per il bene di tutti. A ...

L’inedita emergenza sanitaria rappresentata dal nuovo coronavirus e dalla malattia che ne consegue, Covid-19, ha effetti ancora più gravi sulle persone che già in precedenza soffrivano ed erano in ...

