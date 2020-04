Emergenza Coronavirus: il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di sabato 25 aprile 2020) Emergenza Coronavirus: la conferenza stampa di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile del 25 aprile. Il bollettino Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha diramato il bollettino odierno riguardo la diffusione del Coronavirus in Italia. Ecco quindi il numero aggiornato di guariti, contagiati e deceduti. A oggi, 25 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, con un incremento rispetto a ieri di 2.357 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.847, con un decremento di 680 assistiti rispetto a ieri. Rispetto a ieri i deceduti sono 415 e portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, con un incremento di 2.622 persone rispetto a ieri. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Emergenza Coronavirus : Sambia ancora in terapia intensiva

Il Belgio si prepara a dare il via alla Fase 2 della gestione dell’emergenza coronavirus. Mentre in Italia non sono ancora ufficiali le modalità di allentamento delle restrizioni, da Bruxelles invece ...

Prosegue l'iniziativa 'Diamo da mangiare ai nostri eroi', per sostenere chi è in prima linea contro il covid 19, curata da Pietro Calonico ... e i nostri sanitari del Santo Spirito in questa emergenza ...

