Elena Santarelli | rivelazione sul figlio a Italia Si | “Adesso capiranno…”

Leggi su lanostratv

(Di sabato 25 aprile 2020)Si,sul: “Ha detto: ora capiranno coloro che mi prendevano in giro…” Lunga pagina dedicata all’ormai imminente ‘fase 2’ all’inizio della puntata diSi di oggi, dove Marco Liorni ha ospitato, ovviamente in collegamento, il Viceministro della Salute Sileri, al qualeha fatto una domanda dallo studio. Prima di tale domanda, però,Si ha raccontato un piccolo aneddoto sul, affermando: “Ha detto che ora che tutti dovremo portare la mascherina, i suoi coetanei che lo prendevano in giro quando la indossava solo lui, capiranno…”.parla delSi: “Ha già portato la mascherina per la chemioterapia” “Miola mascherina protettiva l’ha indossata per lungo tempo durante il ...