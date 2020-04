D'Urso- Malgioglio: diretta Instagram imperdibile. I fan in delirio per la chiacchierata social (Di sabato 25 aprile 2020) Siparietto esilarante. Mozzafiato. Barbara d'Urso e Cristiano Malgioglio fanno la loro prima diretta su Instagram. Dopo un intoppo riescono finalmente riescono a collegarsi. Migliaia e migliaia di fan assistono alla chiacchierata: la d'Urso e Malgioglio sono seguiti da più di 2,5 milioni di follower: fate voi i calcoli su quante persone si siano collegate insieme a loro da casa. La diretta va avanti a lungo tra doppi sensi (sempre simpaticissimi) e aneddoti (come quello dello specchio che Malgy avrebbe sottratto a Paris Hilton). Domande su domande dei fan e poi spunta la mascherina super chic di Cristiano. Tra lui e Barbara va in onda sui social una bella “pagina di televisione” dove la parola amicizia (con la lettera maiuscola) è alla base di tutto. Sicuramente, non appena terminerà l'emergenza sanitaria, Malgioglio dovrebbe tornare al ... Leggi su liberoquotidiano Barbara D'Urso stuzzica Malgioglio/ "Ha compiuto 25 anni. Troppo giovane per me?"

Barbara d'Urso fotografata fuori casa con Malgioglio

Domenica Live - Iva Zanicchi gelosa di Cristiano Malgioglio? L'impensabile - da Barbara D'Urso (Di sabato 25 aprile 2020) Siparietto esilarante. Mozzafiato. Barbara d'e Cristianofanno la loro primasu. Dopo un intoppo riescono finalmente riescono a collegarsi. Migliaia e migliaia di fan assistono alla: la d'sono seguiti da più di 2,5 milioni di follower: fate voi i calcoli su quante persone si siano collegate insieme a loro da casa. Lava avanti a lungo tra doppi sensi (sempre simpaticissimi) e aneddoti (come quello dello specchio che Malgy avrebbe sottratto a Paris Hilton). Domande su domande dei fan e poi spunta la mascherina super chic di Cristiano. Tra lui e Barbara va in onda sui social una bella “pagina di televisione” dove la parola amicizia (con la lettera maiuscola) è alla base di tutto. Sicuramente, non appena terminerà l'emergenza sanitaria,dovrebbe tornare al ...

infoitcultura : Barbara D'Urso stuzzica Malgioglio/ 'Ha compiuto 25 anni. Troppo giovane per me?' - destefano_fede : RT @GalantoMassimo: Malgioglio in diretta su Instagram con la D'Urso... e con il faretto di Paris Hilton ?? in tutto ciò Carlo Conti vuole… - infoitcultura : Barbara D’Urso, la videochat per il compleanno di Cristiano Malgioglio - GIOURSO : RT @GalantoMassimo: Malgioglio in diretta su Instagram con la D'Urso... e con il faretto di Paris Hilton ?? in tutto ciò Carlo Conti vuole… - Fanclub_dUrso : RT @GalantoMassimo: Malgioglio in diretta su Instagram con la D'Urso... e con il faretto di Paris Hilton ?? in tutto ciò Carlo Conti vuole… -