Dopo il Covid-19, una nuova partnership fra Africa ed Europa (Di sabato 25 aprile 2020) La crisi Coronavirus rappresenta una straordinaria sfida globale. L’Europa è l’epicentro di questa crisi e le risposte proposte sono state fortemente discusse, sollevando domande fondamentali riguardo la credibilità e la solidarietà dei paesi dell’Unione europea. Nonostante ciò è imperante il bisogno che l’Europa guardi oltre i suoi confini e assuma quella leadership globale che questa crisi richiede, in particolare nelle relazioni con l’Africa come suo più prossimo vicino. L’Ue può fare ciò supportando importanti programmi di ripresa economica che siano sostenibili, aiutando a costruire effettivi servizi pubblici e puntando ad una partnership guidata da un interesse reciproco.Come principale network di think tank per la cooperazione e lo sviluppo sostenibile, lo European Think Tanks Group (ETTG) ... Leggi su huffingtonpost Al lavoro dopo il Covid Ecco cosa si deve fare

L'imprenditore della farina : "Dopo il Covid il futuro è la specializzazione"

Rolling Stones : nuovo singolo mostra le “città fantasma” dopo il Covid – Video (Di sabato 25 aprile 2020) La crisi Coronavirus rappresenta una straordinaria sfida globale. L’è l’epicentro di questa crisi e le risposte proposte sono state fortemente discusse, sollevando domande fondamentali riguardo la credibilità e la solidarietà dei paesi dell’Unione europea. Nonostante ciò è imperante il bisogno che l’guardi oltre i suoi confini e assuma quella leadership globale che questa crisi richiede, in particolare nelle relazioni con l’come suo più prossimo vicino. L’Ue può fare ciò supportando importanti programmi di ripresa economica che siano sostenibili, aiutando a costruire effettivi servizi pubblici e puntando ad unaguidata da un interesse reciproco.Come principale network di think tank per la cooperazione e lo sviluppo sostenibile, lo European Think Tanks Group (ETTG) ...

fattoquotidiano : BUGIE DAL PIRELLONE Regione: i pazienti Covid spostati dopo l’8 marzo sono “147 in 15 strutture” “Il Fatto” le ha… - Europarl_IT : La settimana scorsa il Parlamento europeo ha chiesto un massiccio piano di rilancio per sostenere l’economia europe… - antoniospadaro : Addio società aperta? Il #coronavirus ci renderà prigionieri chiusi nel proprio bozzolo? Dopo l’emergenza arriverà… - darge65 : RT @zitadazzi: Sarà un #25aprile diverso, visto da qui dove mi trovo. Comunque ora e sempre #Resistenza (e resilienza) ?e c'è da dire che d… - napolista : Junior Sambia il calciatore francese intubato e in coma. Al primo test covid era risultato negativo L’Equipe. C’è… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Covid L'imprenditore della farina: "Dopo il Covid il futuro è la specializzazione" AGI - Agenzia Italia Coronavirus Latina: nuovo aumento di contagi in provincia. Lazio ancora sotto i 100 casi giornalieri

Salgono a 486 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina ... Gli altri due sono stati registrati a Sezze e a Latina, dove dopo quatto giorni senza casi si tornano a contare nuovi ...

Coronavirus e sport LIVE, De Siervo: 'Non giocare vuol dire consegnare i nostri campioni ai club esteri'

La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport ... Pensiamo ai troppi tagli nella sanità, supportiamo davvero i ricercatori. E dopo la crisi investiamo nella formazione. Il calcio deve ...

Salgono a 486 i casi di positività al coronavirus nella provincia di Latina ... Gli altri due sono stati registrati a Sezze e a Latina, dove dopo quatto giorni senza casi si tornano a contare nuovi ...La pandemia coronavirus influenza anche il mondo dello sport ... Pensiamo ai troppi tagli nella sanità, supportiamo davvero i ricercatori. E dopo la crisi investiamo nella formazione. Il calcio deve ...