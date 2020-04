Donzelli: “In arrivo milioni di cartelle, altro che rinvio della tasse!” (video) (Di sabato 25 aprile 2020) In un video pubblicato sulla propria bacheca Facebook da Marta Schifone, esponente campana di Fratelli d’Italia, il parlamentare Giovanni Donzelli denuncia l’arrivo imminente di milioni di cartelle esattoriali. “altro che rinvio delle tasse, ecco cosa dice in audizione il direttore dell’agenzia delle Entrate…”. L'articolo Donzelli: “In arrivo milioni di cartelle, altro che rinvio della tasse!” (video) Secolo d'Italia. Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 aprile 2020) In unpubblicato sulla propria bacheca Facebook da Marta Schifone, esponente campana di Fratelli d’Italia, il parlamentare Giovannidenuncia l’imminente didiesattoriali. “chedelle tasse, ecco cosa dice in audizione il direttore dell’agenzia delle Entrate…”. L'articolo: “Indichetasse!” () Secolo d'Italia.

