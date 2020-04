Dischi imperdibili di giovani e anziani talenti sconosciuti

Leggi su linkiesta

(Di sabato 25 aprile 2020) John Anderson è uno di quei misteri musicali che capitano di frequente e che non si riescono quasi mai a risolvere. Sconosciuto fuori dai circuiti country, il sessantacinquenne cantante della Florida è da sempre considerato una delle voci più belle musica country. Nell’arco di quarant’anni di carriera, una quarantina di sue canzoni sono finite in classifica di categoria, cinque delle quali al primo posto. Eppure non è mai diventato una star. È successo che Dan Auerbach, uno dei due componenti dei Black Keys nonché bravissimo produttore, scopritore e riscopritore di, lo ha contattato per manifestargli tutta la sua devozione e dopo un po’ ne è uscito un album formidabile, Years, dove la voce americana di John Anderson interpreta canzoni molto belle. Ricorda il migliore James Taylor. Altrettanto misterioso è ...