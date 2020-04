Di Pillo Mun X | 25 aprile | mai dimenticare valori della libertà

Leggi su romadailynews

(Di sabato 25 aprile 2020) Roma – “In occasione del 25, 75° anniversarioLiberazione d’Italia, a causa dell’emergenza sanitaria in atto ci troviamo, noi tutti, nella condizione di celebrare la ricorrenza in forma ridotta ma non per questo meno significativa e nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal Governo”. “Come da prassi, e come avremmo voluto fare, non è stato possibile essere presenti presso i tre luoghi simbolo del nostro territorio a ricordo delle tante vittime innocenti”. “Non volendo comunque mancare con la nostra presenza a questo importante appuntamento che celebra iResistenza, abbiamo posto una corona d’alloro dinanzi al cippo di corso Regina Maria Pia, ad Ostia, in ossequio ai caduti di ogni tempo”. “Proprio per il particolare momento che il nostro Paese sta vivendo, il ...