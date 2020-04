DI MAIO APRE AL MES SENZA CONDIZIONI/ “Colao? Nome anti-Conte come Draghi”

Agenzia_Ansa : Di Maio apre: sul #Mes si può trattare #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Luigi Di Maio apre: sul Mes si può trattare con l'Europa #coronavirus - Agenzia_Ansa : Staff Di Maio, mai detto 'sul #Mes si può trattare' #ANSA - whenredisblack : RT @Agenzia_Ansa: Di Maio apre: sul #Mes si può trattare #ANSA - ApollonioRodio : @Ingestibile79 @sonoallergico E non dimenticarti il meglio: -

Ultime Notizie dalla rete : MAIO APRE

Prove di avvicinamento al Mes in casa Cinque stelle. Dopo Vito Crimi, anche Luigi Di Maio apre al cosiddetto fondo salva stati perché "questa è la partita della vita per noi. E non è ancora finita.Ha un significato politicamente molto importante l’intervista a La Stampa con cui Luigi Di Maio apre di fatto ad un Mes senza condizioni, garantendo il sostegno a Giuseppe Conte. Parole che non ...