Delitto Loredana Stupazzoni | arrestata la figlia Giulia Stanganini

Leggi su bigodino

(Di sabato 25 aprile 2020)è una giovane donna di 37 anni ligure. Nella giornata di oggi è stataper aver compiuto un atto raccapricciante. La donna infatti è stata accusata di distruzione di cadavere. Oltretuttoè indagata a piede libero per omicidio volontario. Questo per permettere alla donna di rivolgersi ad un avvocato e un consulente per l’autopsia del cadavere. Ma di chi è il cadavere che la giovane donna ha fatto a pezzi? È quello di sua madre,, si è presentata alla polizia ed ha iniziato il suo macabro racconto. Vediamo nel dettaglio cosa dice. La donna sostiene di aver ritrovato in casa il cadavere della madre, in evidente stato di decomposizione. Solo successivamente, avrebbe preso la decisione di fare a pezzi il carpo della madre e conservarne le parti in dei ...