Del Nero: «Che emozione vincere la Coppa Italia con la Lazio» (Di sabato 25 aprile 2020) Simone Del Nero ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com ricordando i successi con la maglia biancoceleste Simone Del Nero ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com ricordando le vittorie con la maglia biancoceleste. LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU LazioNEWS24 Nella tua esperienza alla Lazio, però, non mancano le soddisfazioni, come la vittoria della Coppa Italia nel 2008/09 e la SuperCoppa nella stagione seguente battendo l’Inter del Triplete. Che emozioni hai provato? «La Coppa Italia mi ha dato grande soddisfazione, più della SuperCoppa dove non ho giocato. Contro la Sampdoria in finale sono entrato al 70′ al posto di Pasquale Foggia, affrontando i 20 minuti finali più i supplementari: è stato fantastico giocare una finale davanti a 70.000 spettatori in casa. Per fortuna, poi, il rigore ... Leggi su calcionews24 Mertens campione vero : ”Mi sento napoletano - donerò la mia maglia del record” [VIDEO]

Cronaca di un 25 aprile speciale, la festa di tutti gli italiani

Ogni 25 Aprile l’Italia si appresta a rileggere “Il Rosso e il Nero”: non l’omonimo romanzo di Stendhal (1830) bensì lo scontro tra revisionisti di destra e monopolizzatori di sinistra di questa ...

