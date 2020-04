Decreto "Cura italia": tutte le misure (Di sabato 25 aprile 2020) di Lucia Izzo - Il Parlamento ha approvato la conversione in legge del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, il primo significativo intervento a sostegno del sistema economico italiano, delle imprese e delle famiglie, messo in campo dal Governo. Il provvedimento è arrivato innanzi alla Camera "blindato" nella versione precedentemente approvata dal Senato che, con un maxiemendamento, ha introdotto diverse novità. A Montecitorio, invece, il testo non ha subito ulteriori modifiche e sullo stesso è stata posta la fiducia da parte dell'Esecutivo. Il provvedimento è stato licenziato definitivamente il 24 aprile 2020 (con 229 voti a favore, 123 contrari e 2 astenuti). Scarica il testo approvato in pdf sul sito della CameraEcco la scheda con tutte le misure:Sanitàmisure fiscalimisure a sostegno del lavo... Leggi su studiocataldi (Di sabato 25 aprile 2020) di Lucia Izzo - Il Parlamento ha approvato la conversione in legge del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, il primo significativo intervento a sostegno del sistema economico italiano, delle imprese e delle famiglie, messo in campo dal Governo. Il provvedimento è arrivato innanzi alla Camera "blindato" nella versione precedentemente approvata dal Senato che, con un maxiemendamento, ha introdotto diverse novità. A Montecitorio, invece, il testo non ha subito ulteriori modifiche e sullo stesso è stata posta la fiducia da parte dell'Esecutivo. Il provvedimento è stato licenziato definitivamente il 24 aprile 2020 (con 229 voti a favore, 123 contrari e 2 astenuti). Scarica il testo approvato in pdf sul sito della CameraEcco la scheda conle:Sanitàfiscalia sostegno del lavo...

matteosalvinimi : Il Decreto Liquidità? Una bufala. È un regalo alle banche, non alle imprese. Da una parte le chiacchiere, dall'altr… - Mov5Stelle : Abbiamo approvato il Decreto #CuraItalia, il primo fondamentale passo per affrontare l’emergenza nazionale da grand… - Mov5Stelle : ?? Dopo il voto di fiducia di ieri siamo in Aula insieme a Riccardo Ricciardi per dichiarare a nome del gruppo Cinqu… - pallinyc : RT @ScanziFederico: Scarcerati boss mafiosi con un decreto. In un paese normale, il ministro della #Giustizia si sarebbe dimesso. - cettymontemurro : RT @RicRicciardi: Il mio intervento sull'accusa di alto tradimento al Premier Giuseppe Conte, sulla propaganda dell'opposizione e sul MES d… -