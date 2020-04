De Luca firma l’ordinanza: ecco cosa riapre. Ma sarà una fase sperimentale (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: 4 minutiL’Unità di Crisi trasmette in allegato l’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’ordinanza contiene una serie di disposizioni da ritenersi sperimentali e conta sul senso di responsabilità di tutti i cittadini. Se si dovessero verificare situazioni di assembramento tali da produrre diffusione del contagio, la stessa ordinanza sarà immediatamente revocata. Nell’ordinanza si fa riferimento anche all’industria conciaria campana; sono consentite attività di manutenzione a difesa delle produzioni e delle quote di mercato del settore. Nelle tabelle allegate vengono illustrate le disposizioni di sicurezza per il settore edile, con aggiornamento delle misure che ... Leggi su anteprima24 Consegna di cibo a domicilio e apertura librerie - De Luca firma l’ordinanza : i dettagli su modalità e orari

Coronavirus in Campania : Nuova ordinanza firmata da Vincenzo De Luca e valida fino al 3 maggio 2020

La diretta di oggi del governatore Luca Zaia. Ecco cosa ha detto il presidente veneto il 25 aprile, su Facebook. Un omaggio alla Festa della Liberazione, alla «veneta ...

Coronavirus, caso mascherine fantasma anche nelle Marche: “Ma non abbiamo dato anticipi”. Lazio, rescisso il contratto con la Ecotech

Solo che l’Ente guidato da Luca Ceriscioli non ha pagato gli anticipi e ... perché non abbiamo mai ricevuto il materiale da Exor Sa e questa mattina ho provveduto a firmare la diffida per la ...

Solo che l'Ente guidato da Luca Ceriscioli non ha pagato gli anticipi e ... perché non abbiamo mai ricevuto il materiale da Exor Sa e questa mattina ho provveduto a firmare la diffida per la ...