Dal nazi-fascismo al Coronavirus. L'altra Liberazione. Mattarella a sorpresa si è recato da solo all'Altare della Patria (Di sabato 25 aprile 2020) Con la tenacia, lo spirito di sacrificio e il senso di appartenenza alla comunità nazionale, l'Italia ha superato ostacoli che sembravano insormontabili. E' questo il messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (nella foto di oggi mentre rende omaggio all'Altare della Patria) ha inviato oggi agli italiani in occasione del 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. "Nella primavera del 1945, l'Europa vide la sconfitta del nazifascismo e dei suoi seguaci – ricorda Mattarella -. L'idea di potenza, di superiorità di razza, di sopraffazione di un popolo contro l'altro, all'origine della seconda guerra mondiale, lasciò il posto a quella di cooperazione nella libertà e nella pace e, in coerenza con quella scelta, pochi anni dopo è nata la Comunità europea".

