Da lunedì si può correre. Attorno a casa, all’alba o di sera, e con la mascherina (Di sabato 25 aprile 2020) E’ il primo segnale di vero disgelo, in Campania. Con una nuova ordinanza, in vigore dal 27 aprile, De Luca apre due finestre di libertà ai runner: da lunedì si può tornare a correre. Certo, solo “in prossimità della propria abitazione”. Certo, “con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente”. Certo, “con l’uso obbligatorio della mascherina”. Certo, solo dalle 6,30 alle 8,30 del mattino, o dalle 19 alle 22. Ma si può tornare a correre. Il governatore ha dunque cominciato ad allentare i cordoni, concedendo il diritto alla “attività motoria”, finita ormai l’epoca in cui il runner era l’untore nemico della pubblica sicurezza. E’ il vero inizio di fase 2, a dispetto degli ... Leggi su ilnapolista Gianni Di Marzio : "Non ci si può allenare lunedì - serve senso di responsabilità!"

Coronavirus - ultime notizie – Più di 20mila persone positive. Gualtieri : «A marzo bonus di 600 euro per chi non può usufruire della cassa integrazione». CdM lunedì alle 9

Juventus Inter - i tre motivi per cui non si può giocare di lunedì (Di sabato 25 aprile 2020) E’ il primo segnale di vero disgelo, in Campania. Con una nuova ordinanza, in vigore dal 27 aprile, De Luca apre due finestre di libertà ai runner: da lunedì si può tornare a. Certo, solo “in prossimità della propria abitazione”. Certo, “con obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente”. Certo, “con l’uso obbligatorio della”. Certo, solo dalle 6,30 alle 8,30 del mattino, o dalle 19 alle 22. Ma si può tornare a. Il governatore ha dunque cominciato ad allentare i cordoni, concedendo il diritto alla “attività motoria”, finita ormai l’epoca in cui il runner era l’untore nemico della pubblica sicurezza. E’ il vero inizio di fase 2, a dispetto degli ...

messveneto : Nuova ordinanza di Fedriga: da lunedì 27 corse in tutto il comune di residenza e ok al cibo per asporto. Ed ecco co… - sonoleventi : La Germania ha la soluzione sotto controllo e con la dovuta cautela può pensare alla riapertura. Perché la Germani… - napolista : Da lunedì si può correre. Attorno a casa, all’alba o di sera, e con la mascherina Con una nuova ordinanza De Luca… - tajima69 : @Torrenapoli1 Uscita la nuova ordinanza. Da lunedì si può fare attività motoria 'in prossimita delle proprie abitaz… - angy0184 : RT @Lu_ia74389520: Giuro che lunedì fisserò un un appuntamento con una nutrizionista e con una psichiatra per rimediare ai danni della #qu… -

Ultime Notizie dalla rete : lunedì può Come calcolare il peso ideale e rimettersi in forma alfemminile.com