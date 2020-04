CRISTIANA CALONE | FIGLIA MASSIMO RANIERI L’unica donna a cui sia mai stato legato

zazoomnews : Chi è la figlia di Massimo Ranieri Cristiana Calone. La leggenda metropolitana riguardo Tiziano Ferro - #figlia… - zazoomnews : Cristiana Calone figlia Massimo Ranieri- Il primo incontro solo un anno fa e... - #Cristiana #Calone #figlia… -

Ultime Notizie dalla rete : CRISTIANA CALONE

Massimo Ranieri non è mai stato sposato, e Cristiana Calone è la sua unica figlia. “La mia vita è un continuo stare fuori”, evidenziava Ranieri in un’intervista al Corriere, “che senso avrebbe una ...Cristiana Calone è nata nel 1971 dalla relazione di Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, con la sua ex fidanzata France Sebastiani. Allora il celebre cantante aveva solo 19 anni ed era agli ...