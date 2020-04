Covid nel mondo Fase 2 salto nel buio per tutti Disordine Usa | dubbi Merkel | caso Iran

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 25 aprile 2020) Se non altro, il dilemma che da giorni assilla il Governo italiano è lo stesso per: come coniugare il bisogno di riattivare l’economia e il principio di massima precauzione richiamato dalla comunità scientifica, per farne decisione politica. È così che la2 procede – o si avvicina - a tentoni, in ordine sparso, un po’ ingli angoli del Globo, mentre il numero dei morti continua a salire: secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono 120 mila le vittime solo in Europa, con il numero mondiale ormai attestato su quota 200 mila. E mentre il comportamento del virus resta per molti versi ancora un mistero, i dati economici parlano chiaro e spingono i vari governi a tentare una strada per la riapertura, tra passi falsi, polemiche e rischio ricadute.Belgio come l’Italia:2 dal 4 maggio, ma ...