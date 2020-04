Covid-19: Negativi tutti i tamponi esaminati ieri nel salernitano (Di sabato 25 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Incoraggia il dato che arriva dall’intero territorio provinciale dove diminuiscono di ora in ora, i contagi da Covid-19. Nella giornata di ieri, 24 aprile infatti, non si sono registrati tamponi positivi al coronavirus. Nello specifico su 715 tamponi effettuati ed esaminati ieri, fino alle ore 23.30, presso i laboratori gli ospedali “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno e “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, tutti sono risultati Negativi. Notizie queste, che fanno tirare un sospiro di sollievo alla popolazione dell’intero comprensorio provinciale. L'articolo Covid-19: Negativi tutti i tamponi esaminati ieri nel salernitano proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Covid-19 - a Monreale tutti negativi i tamponi eseguiti dall’Asp

