Covid-19 | l’ISS rivela | “Primi 15 giorni determinano l’esito dell’infezione”

istsupsan : Ogni due minuti un bambino nel mondo muore di #malaria, e anche con l’emergenza #covid-19 va garantito l’accesso al… - antonioheinzl : RT @me_azzurra: Stare a casa per rallentare il contagio è stato giusto. Ma cosa è mancato? I tamponi. Dovevano essere fatti sia a chi perde… - ProfAlberti : RT @me_azzurra: Stare a casa per rallentare il contagio è stato giusto. Ma cosa è mancato? I tamponi. Dovevano essere fatti sia a chi perde… - lilly0971 : RT @me_azzurra: Stare a casa per rallentare il contagio è stato giusto. Ma cosa è mancato? I tamponi. Dovevano essere fatti sia a chi perde… - alespecial : RT @me_azzurra: Stare a casa per rallentare il contagio è stato giusto. Ma cosa è mancato? I tamponi. Dovevano essere fatti sia a chi perde… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’ISS Oms: sempre più giovani si ammalano. Virologo: in Italia trend epidemiologico rimane normale Il Sole 24 ORE