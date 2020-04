Costa | «Che emozione il gol al Milan Futuro? Ci penso» – ESCLUSIVA

Leggi su calcionews24

(Di sabato 25 aprile 2020) Andreaè intervenuto inai nostri microfoni per parlare dell’emergenza Coronavirus e della sua carriera da calciatore Andreaè intervenuto inai microfoni di Calcionews24.com per parlare dell’emergenza Coronavirus e delle tappe salienti della sua carriera, con un’attenzione particolare a presente e. Alla Reggio Audace è uscito il primo caso di Coronavirus con Favalli. Come avete vissuto questa notizia e qual è la situazione attuale nel club? «La situazione è sotto controllo adesso, il ragazzo è risultato negativo dopo il secondo tampone. Noi per fortuna non abbiamo avuto nessun altro contagiato. Diciamo che la quarantena per noi è stata anticipata di circa due settimane rispetto alle altre squadre, però si è tutto risolto adesso». Come vedi la possibile ...