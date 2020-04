Cosa riapre dal 4 maggio e cosa si potrà fare? Passeggiate, sport, negozi, ristoranti, barbieri: il probabile calendario (Di sabato 25 aprile 2020) Secondo quanto scritto su Facebook da Giuseppe Conte, il Governo sta “lavorando sulla Fase 2 che, ragionevolmente, inizierà dal 4 maggio. Nei prossimi giorni vi renderemo noti tutti i dettagli“. Dunque il più recente DPCM, che ha prolungato la zona protetta fino al 3 maggio, non dovrebbe essere rinnovato in toto, allentando così le misure di sicurezza. Si avvicina, secondo quanto scritto oggi dall’edizione cartacea del Corriere della Sera, la Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, di cui ha già parlato il Premier Giuseppe Conte alle Camere, che si potrà avviare quando l’indice di contagiosità scenderà a 0.5. Il 13 aprile c’è stato il rinnovo delle misure restrittive imposte dal Governo e dalle Regioni, quindi la vera Fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, potrebbe iniziare ... Leggi su oasport Cosa riapre il 4 maggio con la fase 2 : ecco le ipotesi in calendario

Cosa riapre il 4 maggio e cosa si potrà fare : passeggiate - autocertificazione - visite ai parenti. Tutte le ipotesi

