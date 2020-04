Coronavirus, volontaria sottoposta al vaccino di Oxford spiega la sperimentazione: “Sto bene, non verrò infettata di proposito” (Di sabato 25 aprile 2020) Sul vaccino contro il Coronavirus messo a punto dal Jenner Institute dell’universita’ di Oxford si ripongono grandi speranze. La seconda volontaria in assoluto a testare il prototipo è Elisa Granato, ricercatrice d’origini familiari italiane cresciuta in Germania. Giovedi’ 23, giorno del suo 32esimo compleanno, e’ stata proprio lei, a inaugurare, subito dopo il collega oncologo Edward O’Neill, la prima fase clinica di sperimentazione umana del vaccino. Elisa rassicura tutti sulle sue condizioni: “Sto benissimo!”, fa sapere attraverso i social media, aggiungendo un “fin qui” di prudenza. Tra gli oltre mille volontari che si sono offerti di sottoporsi ai test, Granato – studiosa di zoologia e microbiologia nella stessa prestigiosa universita’ – non ha avuto esitazioni ad aderire con entusiasmo e ... Leggi su meteoweb.eu Gli aiuti a casa li porta lo stragista. Ciavardini è libero e fa volontariato. L’ex Nar condannato pure per la strage di Bologna ora si dà da fare contro il Coronavirus

Coronavirus - Conte : "App Immuni su base volontaria"

