Coronavirus, Viminale: ieri oltre 380mila controlli e quasi 7mila sanzionati (Di sabato 25 aprile 2020) Il Viminale rende noto che ieri sono stati effettuati oltre 380mila controlli e quasi 7mila persone sono state sanzionale nell’ambito del monitoraggio da parte delle forze dell’ordine sulle misure di contenimento del Coronavirus. Sono state 287.579 le persone e 98.590 le attività sottoposte a controllo: tra questi sanzionati 6.679 cittadini e 149 titolari di attività, mentre sono 95 i denunciati per false dichiarazioni e 12 i positivi ai quali è stata contestata la violazione della quarantena. Per 8 attività è stata disposta la chiusura mentre per 16 è stato disposto lo stop temporaneo.L'articolo Coronavirus, Viminale: ieri oltre 380mila controlli e quasi 7mila sanzionati Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Viminale : ieri oltre 360mila controlli e quasi 6mila sanzioni

